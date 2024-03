Giuseppe Cavalli direttore generale di Acciaierie d’Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) I commissari straordinari dinominano. Bresciano, manager di lunga e articolata esperienza nazionale e internazionale,lavora sia in siderurgia sia in settori del largo consumo che fanno uso di acciaio, quale quello degli elettrodomestici. Rispondendo ai commissari, ilopererà per il rafforzamento delle azioni da essi avviate per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Governo. Nel frattempo, con l’avvio della discussioneè iniziato in Aula alla Camera l’esame del decreto legge sull’ex Ilva e sull’indotto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.