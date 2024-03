Giugliano | momenti di paura in vico Literno | a fuoco un appartamento

Sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri L'articolo Giugliano , momenti di paura in via Licante : a fuoco un appartamento sembra essere il primo su Teleclubitalia. (teleclubitalia)

momenti di paura a Giugliano: in fiamme un appartamento in via Licante: Giugliano – In via Licante a Giugliano, si è verificato un incendio in un appartamento, causando momenti di apprensione nella zona. Sia i Vigili del Fuoco che i Carabinieri sono stati allertati e sono ...ilmeridianonews

Incidenti Venezia-Bari, arriva la ferma condanna del club biancorosso: Il Bari prende ufficialmente posizione in merito a quanto accaduto prima del match giocato ieri al "Penzo" contro il Venezia. Questo il comunicato ufficiale del club di Luigi De ...tuttocalciopuglia

Giana, Franzoni: "Sempre cercato di proporre il nostro gioco": Andrea Franzoni, protagonista del successo della Giana Erminio sul Padova con una doppietta, a fine gara ha dichiarato: "La stagione calcistica va a momenti, c'è poco da fare.tuttoc