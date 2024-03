Giudice sportivo | 4 turni a D' Aversa per la testata a Henry

(Di martedì 12 marzo 2024) Questa la decisione dopo quanto avvenuto domenica al termine di Lecce-Verona. MILANO - Quattro giornate di squalifica ed ammenda di 10.000 euro per l'ormai ex allenatore del Lecce Roberto D'dopo quanto avvenuto domenica al termine del match contro il Verona e chiuso con la vittoria degli scal

Ivan Juric non potrà sedersi sulla panchina del Torino per i prossimi due turni di campionato. Come si legge nella motivazione della squalifica decisa dal Giudice Sportivo, infatti, il tecnico (foto) ... (sport.quotidiano)

IL PENSIERO - L'ex Costi: "Calzona è preparato, il Napoli è in crescita, Osimhen è molto forte": A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giandomenico Costi, dirigente sportivo ed ex dirigente del Napoli: “Come sta il Napoli Sarebbe stata una stagione complicata ...napolimagazine

Giudice sportivo - Una giornata per Henry, ecco tutti gli altri squalificati: b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONEHENRY Thomas (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inol ...napolimagazine