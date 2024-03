Giovanni Floris si è iscritto al corso per diventare allenatore di calcio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 12 marzo 2024)- DiMartedì Conduttore di DiMartedì e, in futuro, di una squadra disi èaldell’Associazione Italiana Allenatoridel Lazio per. Il sogno, dichiarato, di buttarsi un giorno nel mondo delpotrebbe dunquerealtà. “Dico solo che è vero. E’ il mio sogno, ma non aggiungo altro“ ha affermato il conduttore di La7, come riporta il Corriere. C’è anche una foto che testimonia il suo ritorno sui banchi, questa volta per studiare, ma il diretto interessato preferisce almeno per ora non commentare oltre. Da sempre grande tifoso della Roma e in generale di ...