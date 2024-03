Giovane macedone arrestato per resistenza a pubblico ufficiale | tentato investimento e aggressione ai poliziotti

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella sera di venerdì scorso le volanti della polizia di Stato hannounragazzoper. Poco prima il, unitamente ad altre 3 persone, aveva forzato un posto di controllo della volante in via Aurelia, tentando di investire l’operatore che aveva intimato loro l’alt. Dopo un breve inseguimento, gli individui si erano dileguati, ma ierano riusciti in breve a individuare l’auto sospetta parcheggiata in zona Ikea e gli occupanti all’interno di un locale intenti a consumare la cena, uno dei quali, si era rifugiato in bagno. Raggiunto dagli operatori di polizia, ilsi era scagliato verso di loro, colpendoli con calci e pugni, per poi essere bloccato in ...

Rapina un Giovane e gli porta via la bici a Merano: arrestata una ragazza di 22 anni: MERANO. Dopo aver avvicinato un Giovane che percorreva via della Parrocchia, a Merano, in sella alla sua bicicletta, lo ha spinto con violenza costringendolo a scendere dal mezzo. Nel frattempo un suo ...giornaletrentino