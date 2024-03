Giornate Goethe per l' Orientamento e l' Empowerment | Evento Online per Futuri Professionisti del Turismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono attesi centinaia di studenti da tutta Italia alla seconda edizione delle “per l’e l’”, iniziativa diper gli studenti del settore turistico. L’si potrà seguiregiovedì 14 marzo e si configura come un momento cruciale per lo scambio di idee e di crescita professionale per gli studenti che si apprestano a prendere decisioni importanti per il loro futuro. Sono in tutto 57 istituti scolastici e oltre 345 classi IV e V di indirizzo turistico, alberghiero e linguistico, che avranno l’opportunità di instaurare un dialogo aperto condi spicco del settore. L’apertura sarà affidata a Oscar Galeazzi fondatore di Lavoro.it, e Francesco Mongiello ...