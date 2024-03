Giornate Fai 2024 sabato 23 e domenica 24 marzo | i beni aperti in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12– Profumo di primavera, profumo di gite all’aria aperta. E quale migliore occasione di festeggiare l’avvio della bella stagione con la visita a un bene del Fai, aperto eccezionalmente per ledi Primavera, in programma nel week-end di23 e24? L’elenco completo dei luoghi d’interesseinancora non c’è – verrà pubblicato nell’imminenza dell’evento sul sito ufficiale del Fondo ambiente italiano – ma alcune anticipazioni già sono disponibili, spulciando qua e là in rete, in particolare dopo la prima presentazione della kermesse, tenutasi oggi – martedì 12– a Roma. La cornice Partiamo dalle cifre, innanzitutto. L’edizione ...