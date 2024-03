Giochi online | la stretta contro ludopatia e riciclaggio Dallo stop ai contanti ai canoni più alti | cosa cambia

(Di martedì 12 marzo 2024) Arriva laanti-e anti-dopo che il governo ha approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri di ieri un decreto legislativo con norme più stringenti e moderne sui. La prima regola prevede loal contante: chi vorrà ricaricare più di 100 euro dovrà utilizzare solo ed esclusivamente strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri. Fonti del governo hanno spiegato che si tratta di una decreto che mira a «razionalizzare e aggiornare il sistema deipubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene, quindi, regolato con norme più moderne e rigorose». Il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha ...

20.10 Il Cdm ha dato il via libera ai Dl sulla riscossione e sui giochi online . "Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentre aiuteremo chi vuole pagare ma è impossibilitato a saldare ... (televideo.rai)

Roma - Il governo avanza nella lotta contro l'evasione Fiscale , concedendo più tempo per saldare i debiti e implementando un nuovo sistema di riscossione più efficiente. Con l'approvazione del ... (abruzzo24ore.tv)

Giochi online, arriva la app che vieta l’ingresso ai minori. Ricariche fino a 100 euro solo digitali: Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo per il riordino del settore dei Giochi online. Come spiegano fonti di governo, si tratta di un intervento per «razionalizz ...ilsole24ore

