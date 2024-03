Gigli | Dobbiamo reagire e recuperare le energie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) "Ricompattiamoci e proviamo subito a rialzarci". E’ l’unica medicina che conosce Nicolò. Capire cosa si sia rotto nel Rimini delle ultime settimane non è semplice. Diverse probabilmente la ragioni che hanno trasformato quella squadra splendente capace di mettere in fila tre vittorie consecutive. Poi il buio, da Catania in poi. A Lucca, proprio come con il Sestri Levante e proprio come con la Spal il Rimini si è riscoperto ancora una volta fragile e disarmato nel momento in cui certe stelle non brillano e altre sono chiuse in infermeria. "E’ un peccato come sia andata a Ferrara – dice il difensore romano - perché a differenza delle altre volte avevamo approcciato bene la partita. Abbiamo pagato un episodio su un calcio piazzato. Un episodio ‘dentro’ un primo tempo comunque buono da parte nostra. Nel secondo tempo siamo stati secondo me un pochino più leggeri, anche ...