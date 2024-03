GF sondaggi televoto 14 03 ultim’ora | il meno votato | le percentuali

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 12 marzo 2024) Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2024 8:16 pm by Redazione È stato aperto un nuovoal Grande Fratello, che verrà chiuso giovedì 14 marzo 2024. Tramite le nomination sono finiti in questa sfida Simona Tagli, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro. I telespettatori dovranno scegliere chi salvare tra loro, in quanto ilfinirà in automatico al prossimoa eliminazione. Dunque, giovedì non verrà eliminato nessuno tra questi concorrenti. Attraverso iaperti, tra cui anche il nostro a fine articolo, è possibile capire chi potrebbe essere il. Grande Fratellooggi: chi sarà il? Leggi anche: ...