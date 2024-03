GF | Alessio Falsone insulta pesantemente Beatrice Luzzi e Simona Tagli | il fuori onda contro le due donne

Alessio Falsone ha fatto una dichiarazione alquanto discutibile su Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello 2023, facendo storcere il naso a gran parte del pubblico. Infatti, ha rivelato in ... (anticipazionitv)

Ieri sera, al termine della diretta del Grande Fratello, Perla Vatiero e Alessio Falsone si sono confrontati in merito a ciò che è accaduto in puntata e che li ha riguardati in prima persona. Perla ... (isaechia)