Genova | mostra il gesto universale dell' antiviolenza al medico | quarantenne salvata dai maltrattamenti

(Di martedì 12 marzo 2024) Hato le quattro ditaa mano che si chiudono sul pollice appoggiato al palmo alarrivato in casa sua, nel quartiere di Molassana, a, per una visita. Il dottore capisce all’istante che ila donna è il segnale internazionale di richiesta d’aiuto, quello che convenzion

Artemisia Gentileschi, vietato parlare dello stupro che la pittrice subì e poi denunciò. O meglio, vietato parlarne come hanno pensato di fare i curatori della mostra di Genova “ Artemisia ... (secoloditalia)

L'episodio costituisce un grave precedente, per cui ci auguriamo solo che si ridimensioni il tutto. Almeno il mondo dell'arte, in Italia, ci sembrava immune dal delirio del politicamente corretto ... (liberoquotidiano)

Quando Luca Nardi vinceva a Genova: Luca Nardi è l'uomo del giorno del tennis mondiale grazie alla vittoria su Djokovic, il suo percorso è passato anche da Genova ...genovatoday

Genova, nella città più anziana d’Italia ci sono più giovani solo nei quartieri di immigrazione. Ecco la mappa quartiere per quartiere: A Genova 61,7. In Italia erano 33 ... Nessun municipio di Torino e solo uno di Milano mostrano una struttura demografica altrettanto squilibrata. Val Polcevera e Centro ovest hanno la percentuale più ...genova.repubblica

Il geologo Alfonso Bellini: “A Genova il rischio esondazione è concreto. E sulle frane occhio alle avvisaglie”: L’esperto, consulente della Procura, chiede di non abbassare la guardia. “Solo con la nuova copertura il Bisagno non è in sicurezza. Si pensa poco alla ...ilsecoloxix