Genoa | tifosi multati per i cori anti-arbitri dopo la gara con l'Inter

Alexis Sanchez ha segnato il suo primo gol in campionato in Inter-Genoa . Il cileno ha brillato contro il grifone e ha deciso il match, il premio dal profilo Twitter del club nerazzurro. MVP – 1 gol ... (inter-news)

Repubblica - ADL vuole interviste solo da giornalisti tifosi del Napoli, non romani: Ha del sorprendente il motivo per cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri ha litigato con Sky per l'intervista di Massimo Ugolini a Politano . Secondo il quotidiano Repubblica oggi in ...tuttonapoli

Lucio: "Inter, mai vissuto un anno bello come il 2010. La squadra di Inzaghi ha una mentalità vincente": Continuano le interviste ai grandi protagonisti della storia recente dell'Inter sul canale Youtube di Gianluca Rossi. Questa volta è il turno del difensore brasiliano Lucio, che torna ...fcinternews

De Ketelaere player of the month di febbraio: In attesa di firmare un nuovo gol da tre punti, Charles De Ketelaere si può consolare con un premio simbolico assegnato dai tifosi dell’ Atalanta e per questo particolarmente significativo.calcioatalanta