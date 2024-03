Generali | la redditività frena a fine anno ma il bilancio è da record

(Di martedì 12 marzo 2024) Premi per 82,5 miliardi e utili netti normalizzati a 3,5 miliardi in crescita del 14%. Ai soci la proposta di un dividendo di 1,28 euro per un monte complessivo di 2 miliardi

Generali fa il pieno di utili, dividendo in crescita del +10%: È stato un anno da incorniciare il 2023 per Generali . Il gruppo assicurativo ha archiviato l'ultimo bilancio annuale con i principali indici di redditività in rialzo grazie al contributo di tutti i segmenti, in particolare di quello danni. Nel ...

Borsa: future in rialzo con gli occhi puntati all'inflazione Usa: Prima dell'avvio, Generali ha annunciato una cedola in crescita del 10,3% a 1,28 euro per azione, e ... piano 2028, ordini totali 105 mld(+4% annuo) e ricavi cumulati 95 mld(+6%) (RCO) Redditività in ...