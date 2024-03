Gegia sul giovane fidanzato | “Io e Mehmet facciamo l’amore tutti i giorni”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024), amatissima attrice che abbiamo visto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha una relazione con un uomo turco di nome. La 64enne sarà ospite de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà ta carriera e vita privata alla conduttrice del talk. Caterina Balivo. L’artista salentina debutta in tv sul finire degli anni Ottanta dove la vediamo anche nella serie Professione Vacanze al fianco di Jerry Calà, per poi passare in Rai quando entra nel cast della trasmissione per ragazzi Big! Negli anni Duemilalavora a Quelli Che Il Calcio ed I Fatti Vostri. Nel 2022 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Sul grande schermo debutta nel 1979 lavorando principalmente per commedie al fianco di Bud Spencer, Lino Banfi, Gigi e Andrea tra i tanti., chi è ...