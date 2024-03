Gb | stampa britannica indulgente con Kate e il suo fotoritocco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (askanews) – “Non lamentarti mai, non spiegare mai”. La legge non scritta della corte– tanto cara a Elisabetta II – è stata infranta da Catherine, principessa del Galles, più nota come, all’indomani della pubblicazione di una foto ritoccata con il suo messaggio (firmato C.) dove voleva evidentemente chiarire perché la foto di famiglia, scattata in occasione della festadella mamma, era stata manipolata. Eppure oggi laappare meno tagliente del solito, anzi conciliante,non solo sulla foto ma anche sul fatto chesia “dispiaciuta” e “turbata”, sebbene il caso sembri strano e complesso. In Inghilterra, il giorno della mamma cade la quarta domenica di Quaresima, quest’anno il 10 marzo e ...