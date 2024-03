Gaza | Ramadan e tensioni alla moschea di Al Aqsa | cosa dobbiamo aspettarci secondo il rettore Tottoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Letra israeliani e palestinesi si spostano a Gerusalemme intornodi Alche confina con il muro del pianto nella prima settimana di. Nessuna tregua da parte di Israele per le celebrazioni religiose musulmane. Ildell'Università L'Orientale di Napoli, Roberto, spiega a Fanpage.itin questa prima settimana di

(Adnkronos) – Altri due bambini sono morti per malnutrizione nella Striscia di Gaza nel primo giorno di Ramadan . Mentre i musulmani di tutto il mondo all'alba hanno iniziato il digiuno, come da ... (webmagazine24)

Nel primo giorno di Ramadan , l' Egitto ha intensifica to i lanci di aiuti sul nord della Striscia di Gaza . Lo ha deciso il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sissi, secondo quanto riportato su ... (quotidiano)

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres fa un appello per «far tacere le armi » a Gaza , «per onorare lo spirito del Ramadan». «Oggi segna l’inizio del mese sacro del Ramadan, un periodo in ... (gazzettadelsud)

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | La nave Duilio abbatte due droni nel mar Rosso: che minacciano di “intensificare” le loro operazioni nel Mar Rosso durante il Ramadan a sostegno della popolazione di Gaza. In un comunicato, il Comando Usa per il Medio Oriente (Centcom) ha ...msn

I giovani musulmani di Rimini: “Il nostro Ramadan più triste con Gaza negli occhi”: “Il mese di Ramadan – scrivono i giovani musulmani riminesi – quest’anno è iniziato in uno dei momenti più tristi e bui di tutta la storia del mondo Arabo. La tragedia di Gaza incombe nei cuori di ...chiamamicitta

Il parroco di Gaza: «Qui entrano le armi, ma non il cibo: i bambini muoiono di fame»: Padre Romanelli: «Gaza è un girone dantesco, dove la popolazione si muove tra cumuli di macerie e montagne di spazzatura, fogne rotte e miasmi che salgono dai corpi rimasti sotto le rovine». Con papa ...chiesadimilano