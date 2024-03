(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) –lavora da tre mesi alla possibilità di inviare gliumanitari avia. E' quanto sostiene una fonte del governo nel giorno in cui è partita da Cipro la prima nave – quella della ong spagnola Open Arms – diretta nella Striscia, che al Times of Israel spiega come avverrà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L’iniziativa di un corridoio marittimo per portare gli aiuti umanitari internazionali a Gaza inizia a prendere corpo (nome in codice: Amalthea). Proposta per la prima volta da Cipro nel corso del ... (metropolitanmagazine)

Incendio nelle cantine di un palazzo Atc a Torino in via Pacini: Un incendio si è sviluppato nella notte da una cantina nel piano porticato dello stabile Atc di via Pacini 1 a Torino, per cause al momento non note. Lo rende noto l'Agenzia territoriale per la casa, ...ansa

Gaza, il piano di Israele per gli aiuti via mare: Partita oggi da Cipro la prima nave. Il carico sarà ispezionato e controllato dallo Shin Bet, il servizio segreto interno israeliano e da funzionari della dogana israeliana dispiegati a Larnaca ...adnkronos

Israele, perché manifestare in tempi di guerra contro il governo fascista è un dovere.: A spiegarne le ragioni, su Haaretz, è Noa Landau. “Mentre il movimento di protesta antigovernativo di massa in Israele torna gradualmente nelle strade, si sentono voci castigate che dicono ai manifest ...globalist