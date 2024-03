Gaza | Boldrini | “C’è la volontà politica di annientare i palestinesi”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 12 marzo 2024) ROMA – “C’è ladi”. Lo ha affermato la deputata del Partito Democratico, Laura, sul conflitto in corso a, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “, il Papa e lo scandalo della pace”. LaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Senza il reddito di cittadinanza in molti non avranno più neanche il minimo per sopravvivere”: “Serve una rivoluzione culturale che sradichi il patriarcato” Turismo, Zaia: “Investire sui giovani e attirare ulteriori nuovi professionisti nel ...