Garibaldi | Federico | Anita | Simona o Massimiliano | cosa dicono i sondaggi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 12 marzo 2024) Con l’eliminazione di Grecia Colmenares e l’ultima puntata conquistata da Beatrice Luzzi e Rosy Chin, in gioco per contendersi un posto in finale sono rimasti 11 concorrenti. Fra loro: Alessio Falsone,Olivieri,Massaro, Giuseppe, Greta Rossetti, Letizia Petris,Varrese, Paolo Masella, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi eTagli. Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera i concorrenti sono stati chiamati a fare le nomination e al televoto sono finite cinque persone. Il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione che si terrà nella puntata di lunedì 18 marzo. I nominati che rischiano di diventare il primo candidato all’eliminazione sono, come da titolo, GiuseppeMassaro, ...