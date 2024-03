Gambe e cuore sui pedali Valentina Basilico concede il bis al Tour in Centro America

(Di martedì 12 marzo 2024)raddoppia. Dopo il trionfo nel Grand Prix El Salvador, la brianzola della Eneicat CM Team ha concesso il bis nella seconda tappa delEl Salvador in. Anche in questa occasionesi è imposta allo sprint lasciandosi alle spalle la colombiana Karen Gonzales (Team Sistecredito GW) e la russa Tamara Dronova Balabolina della Roland Cycling Team. "La tappa si è svolta su un circuito cittadino che mi ha ricordato molto quello del Gran Premio Liberazione a Roma – ha detto–. Ci sono stati diversi attacchi ma assieme alla mia squadra siamo state brave a controllare e a chiudere sulle varie azioni che si sono sviluppate". Iloggi si conclude con la frazione di Santa Ana di 99 chilometri. Dan.Vig.

«Non conosco l’odio, oggi sono felice e innamorata dell’amore». La pallavolista azzurra in forza al Vero Volley parla di razzismo e violenza, non dimenticando i suoi sogni per questo 2024 (vanityfair)

Provare con forza a staccare il "pass" per la finale di Coppa Italia per fare un regalo al presidente Bulgarella e dare una soddisfazione soprattutto a quei quasi 500 tifosi che, nonostante il ... (sport.quotidiano)

Fa amputare una gamba per una diagnosi sbagliata: medico condannato: Nove mesi di reclusione, con la sospensione della pena. Questa la condanna inflitta nella serata di ieri dal giudice monocratico Elio Cicinelli ad un ortopedico, finito sotto processo con ...corriereadriatico

CORRIERE DELLA SERA – ADL ha promesso un premio in caso di vittoria a Barcellona: Per vincere in trasferta, però, serviranno testa, Gambe, cuore e coraggio, ancor più di quanto non siano serviti fino ad oggi. Qualificarsi ai quarti di Champions significherebbe anche fare importanti ...napolimagazine

Vighenzi regina di coppa, batte il Rigamonti 1-0: In un pomeriggio caratterizzato dalla pioggia, i ragazzi della Vighenzi under 10, che hanno messo in campo cuore, Gambe, grinta, e sono riusciti a vincere per 1 a 0 nel match di Coppa Brescia contro ...brescia.corriere