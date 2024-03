G7 | ok dal Senato al dl | via libera con 86 voti a favore

Con 80 voti favorevoli e 47 astensioni il Ddl Capitali è legge. Il via libera incassato a Palazzo Madama sancisce un passo fondamentale per il governo nel sostegno alla competitività dei Capitali . ... (ildifforme)

La libertà di abortire garantita dalla Costituzione . Mercoledì 28 febbraio il senato francese ha approvato una proposta di legge per inserire nella Costituzione la libertà per le donne di abortire, ... (ilfattoquotidiano)

"Sequestro dello smartphone più difficile". Via libera in commissione Giustizia: La commissione Giustizia del Senato ha approvato l'emendamento presentato dal relatore Sergio Rastrelli (Fratelli d'Italia) per cui da ora in avanti deciderà il gip - e non più il pm - se requisire o ...ilgiornale

Padova. Uno sportello antimolestie al Bo, gli studenti: «Basta violenza di genere, per Giulia, per tutti»: PADOVA - Importante passo avanti dell'Università di Padova nel contrasto alla violenza di genere. Approvato oggi, 12 marzo, dal Senato uno sportello antimolestie ...ilgazzettino

Shahbaz Bhatti 'l'operatore di pace', il ricordo al Senato: "La perdita di Shahbaz ci ha fatto soffrire, lui ci manca, ma il messaggio che è stato percepito a livello nazionale, in Pakistan, e anche internazionale, ha ridotto la sofferenza perché il suo sacrif ...ansa