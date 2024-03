Funerali dei morti sequestrati a Napoli vietati nei weekend | l’Asl annulla l’atto | si faranno tutti i giorni

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo l'articolo di Fanpage.it arriva la revoca del provvedimento emesso dalla Medicina Legale dell'Asl1: ok alle cremazioni anche il sabato e la domenica.

polizia dispiegata intorno alla chiesa di Mosca dove, oggi alle 12 ora italiana, si svolgeranno i funerali di Alexei Navalny , il più noto oppositore russo morto il 16 febbraio in circostanze ancora ... (liberoquotidiano)

Nessuno scontro, nessuna retata. Un paio di arresti che non hanno turbato lo svolgimento della cerimonia funebre. Le decine e decine di poliziotti, alcuni a cavallo, discretamente disposti in una... (ilmessaggero)

Addio a Maurizio, Vittima di un Tragico Incidente al Bar: Cronaca Chieti - 12/03/2024 14:39 - Oggi, alle 15:30, si terranno i Funerali di Maurizio Battista, 45 anni, nella chiesa di San Nicola a San Salvo. La comunità è ...abruzzo24ore.tv

Sharon Bonillo, Funerali oggi pomeriggio per la 19enne morta in incidente: Sharon Bonillo, Funerali in programma questo pomeriggio alle 16.00, presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria. La ragazza di 19 anni è morta ieri all'ospedale Santissima Annunziata, dov'era ricoverat ...informazione

Morto Andrea Guadagnoli: l'ex capitano della Lazio Primavera aveva 50 anni, la maglia e la dedica: L'ex calciatore Andrea Guadagnoli è stato colto da malore sabato scorso durante un torneo di padel. Per lui non c'è stato nulla da fare: il ricordo della Lazio ...sport.virgilio