Fu vera gloria? Lo sapremo domenica Vuelle bifronte | dall’esaltazione al down

(Di martedì 12 marzo 2024) Come un pugile che ne ha prese tante, spinto sulle corde del ring, senza più riuscire a difendersi. Così crediamo si sia sentita ladopo la disfatta di Trento; così crediamo si sentano anche i tifosi biancorossi, specialmente quelli che avevano avuto la voglia di farsi la strada fino alle pendici delle Dolomiti gasati dalla bella prestazione contro Brescia e speranzosi che quella vittoria avesse segnato davvero la svolta della stagione. Perché contro la capolista, una settimana fa, la squadra di Meo Sacchetti aveva non solo giocato bene in attacco, seguendo la scia di un Wright-Foreman scatenato, ma aveva anche difeso con una certa grinta. Dunque, avendo ottenuto un grande risultato giocando in quella maniera rivitalizzando l’ambiente, tutto lasciava presagire la determinazione a proseguire su quella strada dato che a nessuno, fino a prova contraria, piace ...