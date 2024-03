Frosinone vs Lazio | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 12 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I ciociari devono tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti rincorrono un posto in Europa.vssi giocherà sabato 16 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio StirpeVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono letteralmente crollati negli ultimi due mesi, ottenendo soltanto una vittoria nelle ultime tredici partite. La squadra di Di Francesco è così scivolata al terz’ultimo posto, a meno uno dalla salvezza diretta. Serve risalire la china al più presto per evitare una retrocessione dolorosa Non accenna a placarsi la crisi in casa dei biancocelesti che, dopo essere stati eliminati dagli ottavi di Champions League, stanno facendo molto male in campionato ...

Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio: Colpo di scena in casa Lazio. Secondo Sportitalia e SportMediaset, Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni da allenatore biancoceleste. La terza sconfitta di fila in campionato, l'eliminazione dall ...msn

Lazio, giocatori in ritiro punitivo a Formello: La società biancoceleste ha deciso di mandare la squadra in ritiro in vista del match di sabato sera contro il Frosinone ...siamolaroma

Crisi Lazio Cravero: “Sarri non si deve dimettere, fa il suo lavoro con serietà. Se il club non è contento prenda una decisione”: Crisi Lazio,Sarri in bilico: Cravero a Tag24 Profondo rosso in ... La società ha deciso di portare tutti in ritiro, in vista anche della partita di sabato contro il Frosinone. È una soluzione che può ...tag24