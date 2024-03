Fratelli d'Italia cala ancora nei sondaggi. Il Pd cresce ma resta lontano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) Per la seconda settimana consecutivad'nei, passando dal 27,3 al 27,1 per cento. Sette giorni fa il calo era stato dello 0,4 per cento. Ne approfitta il Partito democratico che invece guadagna uno 0,2 per cento, sale al 20,2, e accorcia le distanze dalla prima forza politica del paese. Sono le principali indicazioni delo di Swg per La7 Abbastanza stabili gli altri partiti del centrodestra: Forzaal 7,6 per cento, mentre la Legadello 0,1 per cento arrivando all'8,1. A perdere più di tutti è invece il Movimento 5 stelle: i consensino dello 0.4 per cento per i grillini che sono stimati ora al 15,4 per cento. Guardando in prospettiva europee e in ottica ...