Francia | la FFF conferma | no a pause ristoro durante il Ramadan

(Di martedì 12 marzo 2024) Mentre altrove in Europa le regole cominciano ad evolversi (Inghilterra, Germania, Paesi Bassi), la Federcalcio francese mantiene il divieto di interrompere il digiunole partite. “Un tempo per fare sport, un tempo per praticare la propria religione.” Così l’anno scorso, il capo della Commissione federale degli arbitri Éric Borghini, ha riassunto la linea guida della FFF riguardo al rispetto dei principi di laicità e nemmeno adesso sembrano esserci aperture verso a questerichieste a gran voce dagli atleti e addetti ai lavori di fede musulmana. Non sembra quindi esserci la volontà di trovare un compromesso, nemmeno ispirandosi ai vicini inglesi che hanno introdotto nei loro regolamenti un break che autorizza i fedeli musulmani a rompere il digiunole partite amatoriali e professionistiche, attraverso una pausa che ...

Patate dall'estero vendute come salentine, sequestrati 33mila chili: Importavano patate dall'estero, in particolare dalla Francia, e poi, dopo averle lavate, le immergevano in vasconi contenenti terra rossa locale e le rivendevano come se fossero state prodotte in ...rainews

VAR, è bufera anche in Francia. L’accusa di Borghini: “Arbitra al posto degli arbitri”: L’utilizzo del VAR nell’ultima giornata di Ligue 1 ha fatto molto discutere, accendendo un vero e proprio caso mediatico in Francia. “L’atmosfera attorno ... l’accusa che Eric Borghini, membro della ...calciostyle