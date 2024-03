Parigi, 3 mar. (Adnkronos) - Un uomo è stato oggetto di un violento attacco antisemita mentre usciva da una sinagoga nel 20° arrondissement di Parigi. L'aggressore, che non è stato ancora ... (liberoquotidiano)

Parigi, 3 mar. (Adnkronos) – Un uomo è stato oggetto di un violento attacco antisemita mentre usciva da una sinagoga nel 20° arrondissement di Parigi. L’aggressore, che non è stato ancora ... (calcioweb.eu)

Francia, Darmanin annuncia intesa sull’autonomia per la Corsica: Roma, 12 mar. (askanews) – Il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin ha annunciato oggi con una dichiarazione rilanciata anche su X (Twitter) un accordo su una riforma costituzionale mirata ...askanews

La promessa di Macron: “Nuoterò nella Senna”. Ma gli atleti chiedono un piano B che tuteli la salute: Rimangono dubbi sul fatto che la Senna sarà adatta alle gare di nuoto durante le Olimpiadi estive di Parigi 2024. La campionessa olimpica in carica in acque libere, la brasiliana Ana Marcela Cunha, ch ...repubblica

Maltempo in Francia: morti e dispersi per allagamenti e frane. Le immagini: La forte ondata di maltempo in Francia ha causato morti e dispersi. Il bilancio delle vittime è salito a tre. Le violente tempeste che hanno colpito il sud-est della Nazione hanno causato anche ingent ...informazione