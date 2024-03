Francesco Naccari | chi è il marito di Roberto Poletti? Che lavoro fa?

Roberto Poletti ha iniziato la sua carriera nel 1991, a vent’anni, con un’esperienza a L’Indipendente i Vittorio Feltri, per poi diventare, nel 1995, giornalista professionista. Tra le sue prime ... (metropolitanmagazine)

Roberto Poletti è felicemente sposato. Il marito del giornalista e conduttore si chiama Francesco Naccari ed è molto riservato. Così come del resto è molto discreto il padrone di casa di Mattino 4, ... (dilei)

‘Sono sposato con Francesco’: noto conduttore e collega di Federica Panicucci rivela l’unione con il compagno: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

''Sono sposato con Francesco'': il conduttore Roberto Poletti fa coming out in tv seduto a fianco di Federica Panicucci: Il 52enne si è unito civilmente a Francesco Naccari due anni fa, ne parla per la prima volta. A ‘Verissimo’ ha parlato del ‘sì’ e ...gossip

Francesco Naccari, chi è il marito di Roberto Poletti: Roberto Poletti è felicemente sposato con un uomo più giovane ed estraneo al mondo dello showbiz che si chiama Francesco Naccari ...dilei