Francesco Monte | che fine ha fatto l’ex di “Uomini e donne” | la sua nuova vita

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 12 marzo 2024) Personaggi tv. – Vi ricordate di, l’attraente tronista, nonché ex compagno di Cecilia Rodriguez? Da un po’ di tempo non lo si vede sul piccolo schermo. Per lui gli ultimi anni non sono stati così semplici. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Kate Middleton, la prima foto dopo l’operazione: impossibile non notare il dettaglio Leggi anche: Kate Middleton, spunta l’assurda teoria dopo la foto in auto, chehadi “” In più occasioni, anche a «Verissimo», il programma di Silvia Toffanin,aveva raccontato della sua battaglia contro gli attacchi di panico. Il ragazzo ha confessato: «Ne sono uscito dopo un ...