Francesco Flachi si racconta in un Podcast | “Rovinato dalla cocaina | ma ora mi riprendo tutto”

(Di martedì 12 marzo 2024) L’ex giocatore della Fiorentina e della Sampdoria,ha parlato, nel‘Vita rovesciata – Ascesa e caduta di un calciatore del popolo’, dei suoi esordi nel calcio italiano degli anni 90 fino ai problemi con la droga. Dall’esordio in Serie A con la Fiorentina fino al fiore della sua carriera con la maglia della Sampdoria, con cui ha segnato 110 gol. Poi le squalifiche per calcio scommesse e uso di. Delle battute d’arresto per una carriera che sarebbe potuta essere straordinaria. Nel 2022 ha finito di scontare la squalifica, a 46 anni compiuti. “Da bambino ero un predestinato. Ero uno dei talenti più grandi degli anni 90. La squalifica perha cambiato la mia vita e la mia carriera. I tifosi della Sampdoria – continuanella prima delle otto ...

SAMPDORIA - L'ex Flachi racconta la sua storia in un podcast: "Rovinato dalla cocaina": "Da bambino ero gia' predestinato. Sul finire degli anni '80 giocavo nell'Isolotto, una squadra di Firenze, sognavo di diventare come i miei idoli che giocavano nella Fiorentina, Giancarlo Antognoni e ...napolimagazine

Calcio: "Vita rovesciata", Flachi si racconta in un podcast: Dalla Fiorentina alla Samp, passando per le squalifiche: 'Ora mi sto riprendendo tutto' MILANO (ITALPRESS) - 'Da bambino ero già predestinato.sport.tiscali

Sampdoria, Pirlo: "Risultati favorevoli, battiamo l'Ascoli per agganciare i play off". Verre non convocato: Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida con l'Ascoli in programma lunedì alle 20,30 allo stadio "Ferraris". Valerio Verrem alle prese con un affaticamento, non è ...telenord