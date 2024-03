Francesco De Gregori e Checco Zalone | in pre-order il disco Pastiche

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 12 marzo 2024)accompagna al pianoDenel, da oggi in pre-, i due saranno live per un concerto evento alle Terme di Caracalla Per la prima volta nella sua carrieraabbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce diDein unsorprendente:(Columbia Records /Sony Music), in uscita il 12 aprile in digitale, CD e doppio LP e disponibile in pre-save e pre-da oggi, martedì 12 marzo. La tracklist è ricca di colpi di scena a cominciare da Giusto o sbagliato, il singolo inedito che anticipa l’uscita dell’album. La ...