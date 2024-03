Francesco De Gregori e Checco Zalone in concerto insieme | il duo anomalo da non perdere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) La data è di quelle segnate in rosso sul calendario: 5 giugno 2024. Nome dell’evento: De: voce e piano (& band). Luogo: Terme di Caracalla a Roma. Sì, è unnel quale, per la prima volta in carrieranon si presenterà come attore ma come musicista. Per accompagnare al pianoforte, e qui sta l’eccezionalità dell’appuntamento capitolino,De. L’inedita coppia, ma nemmeno tanto, presenterà il disco “Pastiche”, in uscita ad aprile. Un album che rappresenta il complemento dell’amicizia tra i due artisti che hanno fatto diverse cose. «Sono sempre stato un fan delautore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in ...