Francesca Fialdini | chi sono l’ex e il ricco fidanzato Milo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024)dal 2020 ilè un uomo lontano dal mondo dello spettacolo con il quale vive un rapporto a distanza. La conduttrice toscana sarà ospite oggi de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla padrona del salotto televisivo, Caterina Balivo. Nella carriera della giovane presentatrice prossima ai primi vent’anni di televisione, principalmente trascorsi in Rai importanti trasmissioni dove ha debuttato sul piccolo schermo, come A Sua Immagine nel quale ha ricoperto il ruolo di inviata e poi UnoMattina, La Vita In Diretta, fino ad arrivare alla conduzione ritagliandosi uno spazio importante grazie a Da Noi…A Ruota Libera, programma della domenica pomeriggio in onda al termine di Domenica In., chi ...