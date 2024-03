Foto ritoccata di Kate | la spiegazione più plausibile fa preoccupare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 12 marzo 2024) Lo scorso gennaio Kensington Palace ha annunciato il ricovero diMiddleton per un intervento chirurgico all’addome. Da allora la principessa è sparita nel nulla, le uniche apparizioni sono state immortalate in scatti simili a quelli degli avvistamenti del Mostro di Loch Ness o dello Yeti (potrebbe essere tranquillamente Leo Gullotta con una parrucca). Per questo motivo i media e gli utenti on line hanno iniziato a chiedersi dove fosse Catherine. La “Ditta” è corsa ai ripari e domenica scorsa ha pubblicato un’immagine disorridente insieme ai suoi figli, peccato che in poche ore molti si siano accorti che fosse una. Addirittura diverse agenziegrafiche, tra cui Reuters e Associated Press, hanno ritirato dalla circolazione lo scatto perché sarebbe stato “manipolata”. Sul ...