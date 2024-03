FOTO – Pavard alla vigilia manda un messaggio | «Amala!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) Benjaminè più carico che mai, il suosu Instagram fa capire tutto. Siamodi Atletico Madrid-Inter, si avvicina sempre di più il match del Civitas Metropolitano. PREPARAZIONE – Oggi l’Inter si è preparata al meglio per la partita contro l’Atletico Madrid. Prima la rifinitura delle 11.30 ad Appiano Gentile, poi la partenza per Madrid e la visita al Civitas Metropolitano. Tra i presenti non mancava ovviamente Benjamin, che tornerà titolare al ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il francese è abituato a questi palcoscenici e infiamma i tifosi nerazzurri con unsu Instagram. Il difensore ha scritto: «!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...