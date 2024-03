Fortnite Capitolo 5 – Stagione 2 | Via alla Festa delle Lanterne 2024

(Di martedì 12 marzo 2024) A pochi giorni dal lancio della2 di, già arriva il primo evento, che si celebra ogni anno da qualche tempo a questa parte, ci stiamo riferendo ovviamente, il quale sarà disponibile fino al 10 Aprile. Come ogni anno l’evento arriva con sfide, mappa creativa ed ovviamente oggetti da acquistare nel negozio. La nuova Creativa per celebrare leinPartiamo con la mappa Creativa Oasi della, creata da Illusion Creative. I giocatori dovranno partirericerca, in un’area composta da parkour ed altre sfide e attrazioni. Ogni sfida sbloccherà la ...

Fortnite: Capitolo 5, Stagione 2 – tutte le novità della mappa: Conviene conoscere il nuovo terreno di caccia degli dei capricciosi: ecco la mappa dell’isola per la Stagione 2 del Capitolo 5 di Fortnite.tuttotek

Apple vs Epic Games: la fantozziana gestione di Apple: Scopri come Apple e Epic Games si scontrano in una battaglia epica, con conseguenze da commedia italiana. Approfondimenti tecnici per professionisti.melamorsicata

Fortnite: un gioco divino! Battle Pass, armi e poteri del Capitolo 5 Stagione 2: Andiamo alla scoperta di tutti i contenuti che sono stati introdotti da Epic Games con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5.everyeye