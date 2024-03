Fortnite | Capitolo 5 | Stagione 2 – posizione di NPC e personaggi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 12 marzo 2024) Tra spie e dei, 15sono a nostra dissull’isola di: ecco ladegli NPC nella2 del5 Avevamo in mente quindici miniguide separate, ma alla fine abbiamo optato per una sola dedicata alladi ciascuno dei 15, tra rivenditori ed NPC assoldabili, di5,2. Conviene sempre sapere dove rintracciare i vostri migliori alleati con cui resistere alle angherie dell’Anonimo280 di turno, ed è per questo che vi rimandiamo alle nostre precedenti guide: quella generale per le novità di Miti e Mortali, e quella relativa alla mappa nello specifico. Vero, vedrete una mappa per ciascuno dei quindici tipetti di cui ...