Formia Nuova riunione del Consiglio comunale | al centro l’approvazione del Bilancio di previsione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 12 marzo 2024)– Ildisi riunirà, secondo quanto disposto dal presidente delPasquale Cardillo Cupo, in seduta urgente di prima convocazione e in forma mista, giovedì 14 marzo alle 15:30 ed occorrendo, in seconda convocazione venerdì 15 Marzo 2024 sempre alle 15:30, presso la Sede del Palazzo“Sala Ribaud”. L'articolo Temporeale Quotidiano.