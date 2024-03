Formaggi & Sorrisi 2024 | a Cremona un viaggio nel gusto e nelle eccellenze italiane

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo- I migliori prodotti caseari italiani saranno protagonisti di unnel, dal 12 al 14 marzo a, con la quarta edizione "- Cheese; Friends Festival". Per tre giornivie del centro l'evento gastronomico-culturale consentirà di degustare i miglioridi tutta Italia accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti, spettacoli e incontri legati all'arte casearia. "La manifestazioneapre la stagione degli appuntamenti dedicati alledel territorio - spiega Barbara Manfredini, assessore al turismo, commercio e sicurezza del Comune di ...

“Formaggi & Sorrisi”, la quarta edizione scalda imotori: CREMONA - Tutto pronto per l’atteso appuntamento con i sapori della tradizione italiana. “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival”, giunto alla sua quarta edizione, accoglierà nel cuore di ...laprovinciacr

"Formaggi & Sorrisi", tutto pronto: Tutto pronto per l’atteso appuntamento con i sapori della tradizione italiana. “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival”, giunto alla sua quarta edizione, accoglierà nel cuore di Cremona, dal 12 ...cremonaoggi

Al via la scuola per malgari: già 60 i custodi della montagna formati dal suo avvio: La maggior parte sono donne, appassionati che stanno portando avanti progetti coraggiosi di ritorno all’agricoltura e all’allevamento non intensivi. Il percorso di formazione risponde all’urgenza di t ...trevisotoday