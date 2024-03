Forlì | Lolli sa fare Economia | Pareggio ok | ma ora vinciamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilresta impantanato a Sant’Angelo Lodigiano (0-0) e perde la vetta della classifica, ma non la speranza di riuscire a centrare il bersaglio grosso. Non fa drammi Nicolò, 19enne centrocampista universale in forza ai biancorossi, che guarda fiducioso alla sfida di domenica, al ‘Morgagni’, contro il Fanfulla, nel turno che vedrà Carpi-Ravenna al ‘Cabassi’., come interpreta ilmaturato al ‘Carlo Chiesa’? "C’è un pizzico di rammarico perché volevamo vincere. Ma è stata una partita tosta, su un campo molto pesante che ci ha penalizzato. Alla fine abbiamo portato a casa un punto che, tutto sommato, può anche andarci bene". Antonioli nel post-partita ha dichiarato che, con quel terreno di gioco, avrebbe preferito il rinvio. E lei? "Sono decisioni che non competono a noi giocatori. Certo, un ...