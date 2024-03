Fondi | entrano illegalmente in Italia | nei guai due cittadini di Nuova Delhi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024- Si è svolto nello scorso fine settimana un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, coordinato dal Commissariato di P.S. di, con l’ausilio di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e l’impiego di personale in abiti civili, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, sovente foriera di fenomeni di sfruttamento e degrado. Nella circostanza sono stati condotti una serie di controlli mirati presso siti abbandonati ed utilizzati come rifugi, la stazione ferroviaria e le sue pertinenze, nonché di alcune abitazioni per le verifiche sul numero di occupanti in relazione alle dimensioni e la regolarità dei contratti di locazione. Tra i numerosi stranieri controllati, la quasi maggioranza è risultata in regola con i titoli per la permanenza sul territorio nazionale, ...