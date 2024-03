Fondi di coesione | De Luca | “Positive le dichiarazioni di Meloni”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 12 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito ledel presidente della Regione Campania, Vincenzo De, suidi. “Leggo ledel Presidente del Consiglioa Bolzano, e le considero molto, per la conferma del necessario spirito di collaborazione fra Governo e Regioni, in relazione aidi. La Regione Campania ha inviato da 5 mesi il suo programma di investimenti, che è frutto delle esigenze poste dai Comuni e condivise, per la decisiva parte infrastrutturale, con i Ministeri interessati. In tutto questo periodo, e già cominciare dalla scorsa estate, vi è stata una interlocuzione continua con il Ministero della, alle cui richieste di chiarimento, ...