Fombio | cielo stellato e profumo di bosco | i bimbi della materna don Milani a lezione di sensi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024)(Lodi), 12 marzo 2024 – Il nuovo approccio multisensoriale alla didattica appassiona, “lo estendiamo anche ai bambini che non sono iscritti nel nostro istituto”. L’idea è venuta alla scuolacomunale Dondi, che si trova in via Vespucci e annuncia, per sabato 16 marzo 2024, dalle 10 alle 12, un’esperienza aperta a tutti i piccoli, anche se non iscritti a(si può prenotare chiamando la scuola). Li attende la nuova stanza multisensoriale che, al momento, in base alla stagione, mostra un, il fresconeve, ildi un. “È un ambiente predisposto e strutturato con l' obiettivo di offrire ai bambini la possibilità di un'esperienza sensoriale positiva e ...