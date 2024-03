Fmi | Ue sosterrà Georgieva per secondo mandato

Fmi: Paesi europei sosterranno Georgieva per un secondo mandato (Ft): Il sostegno europeo e' fondamentale per ottenere la carica, poiche' storicamente il capo del Fmi e' di norma un europeo, mentre la Banca Mondiale e' di norma guidata da un americano. Georgieva, ...

Anno positivo per l'economia piacentina: manifatturiero in crescita del 6%, gli investimenti aumentano del 5,3% - AUDIO: ... iniziato dalla primavera 2023, è atteso in rafforzamento nel 2024 e, solo in parte, sosterrà i ...2%) rende migliori le prospettive per il 2024 (rialzate di 4 decimi dal FMI). Restano i rischi legati ...