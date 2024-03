Flamengo | Wesley denunciato per aggressione e minacce per una foto

(Di martedì 12 marzo 2024) Problemi fuori dal campo per, 20enne laterale del. L’esterno destro classe 2003 è statopernei confronti di un imprenditore in un locale di Barra da Tijuca, Kaio Mana. L’uomo ha dichiarato di essere stato preso a pugni e minacciato di morte da, che lo accusava di avergli scattato unasenza la sua autorizzazione. Il racconto dell’uomo “Mi ha detto che l’avrei pagata cara se ne avessi parlato ai media, mi ha minacciato di morte. Mi fa ancora male la bocca, non sapevo se sporgere denuncia ma alla fine i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi alla polizia per proteggere la mia immagine e la mia vita”, il racconto dell’uomo a Globoesporte.sarà chiamato a testimoniare. L'articolo ...

