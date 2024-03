Flachi | le confessioni sulla vita sopra le righe | “rovinato dalla cocaina”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Francescoè stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni e la carriera è stata condizionata dagli eccessi fuori dal campo. Classe 1975, è stato un attaccante di altissimo livello (con 110 reti è il miglior marcatore di sempre della Sampdoria, dietro Mancini e Vialli). Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Fiorentina, Bari, Ancona, Empoli, Brescia, Signa e Praese nelle ultime stagioni. “Da bambino ero già predestinato. Sul finire degli anni ’80 giocavo nell’Isolotto, una squadra di Firenze, sognavo di diventare come i miei idoli che giocavano nella Fiorentina, Giancarlo Antognoni e Roberto Baggio. Volevo la maglia numero 10, quella dei fantasisti che fanno magie… Dicevano di me che ero uno dei talenti più limpidi del Calcio anni ’90. Ero famoso per la mia rovesciata, un gesto tecnico pazzo, la metafora della mia. ...