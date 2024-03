Fiumicino | sopralluogo di Paoletti e Fata FdI in via Briscese | “Incrocio pericoloso | senza luce e segnaletica Porteremo il problema in Commissione”

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – “I cittadini devono sentirsi al sicuro: con questo spirito oggi abbiamo effettuato unpresso l’di via Donatoad Isola Sacra,per la mancanza di illuminazione pubblica, ma non solo“. A parlare, in una nota stampa sono le consigliere comunali di Fratelli d’Italia Giorgiae Patrizia. “I residenti, infatti, da tempo lamentano la mancanza di lampioni, – spiegano– dellastradale e hanno denunciato numerosi furti avvenuti in zona, al punto che sono intenzionati ad avviare una raccolta firme per sollevare il. Sul posto abbiamo potuto constatare che l’va messo in ...

Roma, 9 marzo 2024 – In seguito allediverse segnalazioni giunte da parte dei cittadini sui rischi d’incidente, la Commissione Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo per esaminare l’incrocio ... (ilfaroonline)

A Fregene una full immersion di surf, Feola: “Complimenti alla scuola Sogno del surf per l’evento” foto: "Sono certo che queste manifestazioni siano di grande importanza per far capire che Fregene, oltre ad essere la nostra perla marittima, è anche località di sport e di iniziative" ...ilfaroonline

Fiumicino, sopralluogo all’incrocio tra via Monte Solarolo e via Val Lagarina: Onorati: "I nostri tecnici stanno svolgendo le valutazioni necessarie per elaborare il piano migliore e mettere in sicurezza l'incrocio" ...ilfaroonline

Una nuova era per Parco Leonardo, il Sindaco di Fiumicino Baccini incontra il comitato locale: Negli uffici comunali di Fiumicino si è svolto un incontro tra il Sindaco Mario ... E’ stata inoltre convocata la Commissione di collaudo, preposta ad effettuare i sopralluoghi e le verifiche ...terzobinario