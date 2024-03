Fiumicino | autista Tpl aggredito al capolinea di via Foce Micina | è “caccia” ai teppisti

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 – “Esprimo la mia solidarietà e quella dell’Amministrazione Comunale all’della linea del trasporto pubblico locale, che nelle prime ore di questo pomeriggio è statoda alcunialbus di via“. A darne notizia è l’assessore all’Edilizia e Trasporti Angelo Caroccia. “Sul posto sono giunti tempestivamente sia i carabinieri con 2 pattuglie, – spiega Caroccia – che sono ora sulle tracce dei delinquenti, sia il personale del mio staff che sta dando il massimo del supporto agli autisti in servizio. Ci tengo a ribadire a chiare note che l’Amministrazione Comunale, insieme ovviamente alle Forze dell’ordine, saranno sempre a fianco dei nostri lavoratori e condannano in maniera ferma e perentoria tali atti. ...

Fiumicino , il trasporto urbano diventa una giungla. autista picchiato sulla linea 9 per aver invitato a non fuma re durante la tratta. autista picchiato da teppisti ... (ilcorrieredellacitta)

Sono passate da poco le 19.30 di lunedì 5 febbraio 2024, quando a Fiumicino accade qualcosa di davvero spiacevole. E non è nemmeno la prima volta che capita. Andiamo a vedere insieme più nel ... (ilcorrieredellacitta)

OPERATORI RISTORAZIONE AEROPORTO Fiumicino – Temporary S.p.A.: Lavorolazio.com è un blog di news lavoro, pertanto da non considerarsi come progetto editoriale Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi ...lavorolazio

Aeroporto Fiumicino, 370 assunzioni immediate: posizioni aperte e come candidarsi: Nuova lounge (nascosta) all’aeroporto di Fiumicino: come trovarla (ilcorrieredellacitta.com) ...ilcorrieredellacitta

Tassista violento a Fiumicino: licenza sospesa dopo rissa con guardia giurata: Rissa all'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo Da Vinci", tassista scorretto aggredisce guardia giurata: revocata licenza per il taxi.ilcorrieredellacitta