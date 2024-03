Fisco | Meloni | “Non si disturba chi produce ricchezza | no a Stato che vessa”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – "Io penso che una nazione seria debba ricordarsi che lanon lalo, ma è loche deve mettere le aziende e i lavoratori nelle migliori condizioni possibili per creare". Così la premier Giorgia, oggi a Trento per la cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e